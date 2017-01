La coopération suisse soutient le programme 2017 / 2018 de la Fondation Hirondelle

Visite de l'actuelle Présidente de la Confédération Suisse, Mme Doris Leuthard, au studio de la Fondation Hirondelle lors de la COP 22, conférence sur le changement climatique, à Marrakech en novembre 2016.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Confédération Suisse renouvelle son soutien à la Fondation Hirondelle pour les deux années à venir. Son directeur Manuel Sager et le Chef des partenariats institutionnels, Konrad Specker, ont signé jeudi 12 janvier à Berne avec la Directrice générale de la Fondation Hirondelle, Caroline Vuillemin, et la Présidente du Conseil de fondation, Romaine Jean, un contrat de financement de 5 480 000 Francs Suisses (CHF) pour 2 ans. Ce montant représente environ 20 % du budget général de la Fondation Hirondelle pour cette période. Ce contrat est signé dans le cadre du partenariat institutionnel mis en œuvre par la DDC avec 26 organisations suisses à but non lucratif. Un groupe d’organisations reconnues pour la qualité de leur travail et la pertinence de leur mission d’intérêt général, dont la Fondation Hirondelle fait partie depuis 2013.

Le financement de la DDC soutient la stratégie, les objectifs et les activités développés par la Fondation Hirondelle pour 2017/2018 dans le cadre de son programme quadri-annuel 2017/2020. L’objectif global que s’est fixée la Fondation Hirondelle dans ce programme est de « contribuer à rendre effectif le droit à l’information en donnant accès aux populations, dans ses zones d’intervention, à des media de qualité dont les contenus sont utiles, non partisans, et indépendants afin de permettre à chaque individu de faire des choix informés dans sa vie, et de participer à la vie citoyenne et démocratique de son pays. » Les activités mises en œuvre pour atteindre cet objectif sont structurées sous 4 axes : produire et diffuser des programmes d’information et de dialogue pour des populations confrontées à des crises ; soutenir et former des médias indépendants et de service au public ; pérenniser ces médias et actions médiatiques ; développer les projets de recherche et la participation aux réseaux de réflexion et d’échanges sur le rôle des médias et de l’information.

Depuis plus de 20 ans, l’identité journalistique et suisse de la Fondation Hirondelle lui a permis de développer son approche spécifique, ses outils et ses capacités d’adaptation et de renouvellement pour répondre aux besoins des populations qu’elle a pour mission de servir. La période actuelle est celle de nombreux questionnements sur le rôle des médias, du journalisme, et de l’information factuelle face aux crises du monde. La Fondation Hirondelle plus que jamais défend son approche d’une information professionnelle et responsable, qui permette à des populations confrontées à des problématiques vitales d’y faire face. Pour relever les défis de sa mission, la Fondation Hirondelle travaille à identifier de nouveaux partenaires opérationnels et financiers. Le soutien et la confiance de la coopération Suisse sont d’autant plus précieux dans ce contexte.