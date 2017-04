Lancement du projet Femmes et élections par la Fondation Hirondelle en RDC

Femmes & Elections est une campagne d'éducation civique destinée aux femmes congolaises. Ce projet a été conçu et est mis en œuvre par Hirondelle Congo, grâce à un financement de l'Ambassade du Royaume de Belgique.

En 2015, sur une population totale estimée à 85 millions d’habitants, la RDC comptait 51% de femmes et 68% de moins de 25 ans. En tant que première force vive du pays, les femmes congolaises ont un rôle essentiel à jouer dans la construction du pays. La consolidation de la paix passera nécessairement par une implication des femmes dans un processus électoral apaisé. Or, les usages, coutumes et mentalités relèguent souvent les femmes à un rôle de second rang. L’insuffisance d’instruction et la place « domestique » accordée à la majorité des femmes congolaises les empêchent d’accéder aux postes de prise de décisions, ou à tout le moins de jouer leur rôle de citoyenne responsable. L’information et l’éducation des Congolaises, qu’elles vivent en ville ou dans les zones rurales, est par conséquent une étape importante dans la construction de l’avenir de la République Démocratique du Congo, en lien avec le processus électoral.

Femmes & Elections est une campagne d’éducation civique et électorale multimédia, qui allie les mass médias « traditionnels » (radios et télévisions), à l’interactivité directe (débats) et aux canaux de communication moderne (réseaux sociaux). Les activités qui seront menées durant les 6 mois du programme sont les suivantes :

Radio

- Production de 6 magazines Tous les Espoirs du Congo (2 magazines en français, 2 en swahili et 2 en lingala), traitant de la place de la femme à la fois en tant que candidate aux prochaines élections et en tant que citoyenne dont la voix compte.

- Production d'un feuilleton radiophonique (français, lingala et swahili) montrant à travers le divertissement la place importante de la femme congolaise dans la construction de son avenir et de celui de son pays, mais aussi dans l'organisation d'élections apaisées.

- Diffusion de ces productions sur 98 radios partenaires (88 communautaires et 10 commerciales) réparties dans tout le pays.

Télévision & Facebook

- Production de 3 vidéos Motion Design (français, swahili et lingala), montrant aux téléspectatrices des exemples positifs d'engagement citoyen d'autres femmes Congolaises, et diffusion sur 7 télévisions privées.

- Production de 5 vidéos Osez Vos Idées et diffusion sur la page Facebook du projet Jeunes & Elections – dans l'idée de continuer sur notre lancée (/jelections).

- Production de 10 courtes vidéos de deux de nos partenaires : sorte de télé-réalité où l'on suit une journée type d'un homme et d'une femme qui se sont investis dans la lutte pour les droits des femmes. Diffusion sur notre page Facebook.

- Production de 5 fiches thématiques en infographie : inégalité hommes et femmes en RDC; % d'enrôlement des femmes et mise en avant du poids électoral des femmes; portrait-robot des députés congolais (sexe, âge, parti politique…); fonctionnement des élections présidentielles en RDC; appareil politique RDC; journée "standard" d'une femme politique (partage entre le travail, la vie de femme, les activités…).

Débats publics

- Organisation de 4 Hirondelle Débat, avec un public exclusivement féminin (2 débat à Kinshasa, 1 débat à Lubumbashi et 1 débat à Goma).