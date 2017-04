Partenariat pour l’information avec l’Assemblée parlementaire de la francophonie

La Fondation Hirondelle et l’Assemblée parlementaire de la francophonie ont signé un accord-cadre de partenariat mercredi 8 mars 2017 à Paris. Objectif : mettre en œuvre des programmes d’action dans plusieurs pays en faveur du droit à l’information des populations concernées.

L’accord de partenariat a été signé le 8 mars à l’ambassade de Suisse à Paris par le Président de l’Assemblée nationale de RDC et Président de l’APF, M. Aubin Minaku, le Secrétaire général parlementaire de l’APF, M. Pascal Terrasse, et la Directrice générale de la Fondation Hirondelle, Mme Caroline Vuillemin, en présence de l’Ambassadeur suisse auprès de l’Unesco et de la Francophonie, M. Jean-Frédéric Jauslin.

Contribuer à un climat de confiance et de respect entre les Parlements et les médias, mener des actions communes pour le renforcement des capacités des institutions parlementaires en termes de media, de communication et de droit à l’information, mettre en commun leurs expertises dans des pays en crise ou sortie de crise… Ce sont les principaux engagements et objectifs partagés de la Fondation Hirondelle et de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Les deux organisations se côtoient et échangent depuis plusieurs années, notamment sur le terrain dans des pays d’intérêt commun comme le Mali ou la Centrafrique.

La formalisation d’un accord-cadre de partenariat permet de renforcer cette relation et d’envisager de prochaines actions communes, par exemple à l’occasion des 50 ans de l’APF qui seront célébrés en juillet au Luxembourg. Ce partenariat devrait surtout s’exprimer sur le terrain pour contribuer à mieux informer les populations locales, comme en Centrafrique ou au Burkina Faso où de premières activités de la Fondation Hirondelle ont déjà eu lieu en appui aux Parlements de ces pays. La problématique de l’information sur le travail parlementaire dans des pays en transition démocratique fait par ailleurs désormais partie des thématiques transversales d’intervention de la Fondation Hirondelle. Nous continuons de réfléchir avec des partenaires locaux sur cette question en Tunisie, et menons depuis plusieurs mois à ce sujet des activités de formation pour les parlementaires et journalistes en Birmanie.

Photos : © Assemblée parlementaire de la francophonie :



1: 35ème session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en 2009 à Paris.

2 : Signature du partenariat entre l'Assemblée parlementaire de lafrancophonie et la Fondation Hirondelle, le 8 mars 2017 à Paris.