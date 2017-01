Le Studio Hirondelle Guinée innove dans ses programmes et recherche de nouveaux partenariats

Le projet de la Fondation Hirondelle en Guinée innove dans son offre aux radios rurales. Pour cette année 2017, la rédaction du Studio Hirondelle Guinée, en plus d'un journal quotidien en 4 langues, produit également depuis Conakry un mini-magazine donnant un éclairage aux auditeurs sur un sujet de l'actualité. Ce mini-magazine peut aussi être produit à la demande pour des partenaires souhaitant renforcer l'information et les messages d'éveil et de sensibilisation sur leurs sujets d'interventions ou actions.

La production du Studio Hirondelle Guinée est diffusée par 34 stations de radios rurales dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Hirondelle. Depuis son lancement en janvier 2014, ce projet a formé plus de 200 étudiants en journalisme et professionnels issus des radios partenaires. Les programmes produits par sa rédaction avec les stagiaires ont permis d'informer la population guinéenne sur l'épidémie d'Ebola qui a frappé le pays en 2014/2015. Le Studio Hirondelle Guinée couvre au quotidien toutes les problématiques et défis auxquels ce pays en marge des priorités de l'aide internationale est confronté. La Fondation Hirondelle recherche de nouveaux partenaires pour lui permettre de poursuivre sa mission d'information au service de la population guinéenne.