Débat sur l'information avec des lycéens français

Notre collègue Denis Vincenti a présenté la Fondation Hirondelle à des lycéens français de la région Rhône-Alpes. L'occasion de constater que les problématiques de l'information passionnent aussi la jeunesse.

Après avoir dirigé le projet d'appui de la Fondation Hirondelle à la Radio Télévision du Burkina Faso pendant 18 mois, Denis Vincenti a retrouvé en février dernier son domicile à Annecy, chef-lieu du département de Haute-Savoie en France. Sa passion pour les métiers de l'information et son engagement au sein de la Fondation Hirondelle restent forts. Il continue de les partager, y compris avec les plus jeunes. A l'occasion de la semaine de la presse dans les écoles françaises, il a ainsi effectué fin mars une présentation à quatre classes du Lycée Baudelaire à Cran-Gevrier, près d'Annecy.

Après avoir décrit son parcours professionnel et ajouté quelques anecdotes de sa vie de journaliste, Denis Vincenti s’est attaché à ce que les élèves perçoivent les valeurs défendues par la Fondation Hirondelle, les valeurs du journalisme, et les principes d'éthique et déontologie qui y sont attachés. Grâce à un petit film réalisé pour les 20 ans de la Fondation Hirondelle, les élèves ont découvert les projets de la Fondation Hirondelle, et les situations de crise ou de transition dans lesquels ils s'inscrivent.

Les élèves, impressionnés et intéressés, ont posé des questions : A quoi reconnaît-on que la presse d’un pays est libre ? Est-ce que la presse française est soumise à des lobbys ? Dans quels pays la presse est-elle le plus muselée ? Pourquoi les journaux télévisés ne présentent-ils pas d’informations souriantes et positives ?... Lycéens et enseignants ont beaucoup apprécié cet échange, rapporté également par le journal régional "Le Dauphiné Libéré" : http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/04/03/l-homme-de-television-denis-vincenti-est-venu-a-la-rencontre-des-lyceens.

Photos : © Le Dauphiné Libéré